Tödlicher Unfall an Bahnübergang: Freispruch für Sicherheitsmann Stand: 26.06.2024 11:22 Uhr Zwei Jahre nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Rastede hat das Amtsgericht Westerstede heute ein Urteil gefällt. Der Sicherheitsmann, der den Übergang sichern sollte, wurde freigesprochen.

Nach Ansicht des Amtsgerichts war der Bahnübergang ausreichend gesichert, hieß es in der Urteilsbegründung am Mittwoch. Außerdem sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Lkw-Fahrer beim Überqueren des Bahnübergangs unaufmerksam gewesen war. Er soll währenddessen telefoniert haben und nicht angeschnallt gewesen sein. Auch der Staatsanwalt hatte zuvor für einen Freispruch plädiert. Demnach konnte nicht nachgewiesen werden, dass an dem Bahnübergang die Sicherungsleine nicht gespannt war.

Videos 5 Min Rastede: Tödlicher Bahnunfall im Ammerland Ein Zug der Nordwestbahn ist in voller Geschwindigkeit mit einem Sattelschlepper kollidiert. Der Fahrer des Lkw kam dabei ums Leben. (03.08.2022) 5 Min

Lkw-Fahrer starb bei Zugkollision

Der 40-jährige Sicherheitsmann war laut Staatsanwaltschaft im Sommer 2022 dafür zuständig, den Bahnübergang im Rasteder Ortsteil Liethe (Landkreis Ammerland) zu sichern. Die Schranken waren seinerzeit wegen einer Baustelle nicht in Betrieb. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer überquerte mit seinem Sattelschlepper in dem Moment die Gleise, als sich eine Nordwestbahn näherte, die gegen den Lkw fuhr. Der Lkw-Fahrer starb. Die Anklage warf dem Sicherheitsmann daraufhin fahrlässige Tötung vor.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes hieß es, dass die Anklage dem Sicherheitsmann Totschlag vorwirft und ihm mindestens fünf Jahren Haft drohten. Das ist falsch. Wir haben das korrigiert und bitten, die Fehler zu entschuldigen.

