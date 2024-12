Stand: 27.12.2024 11:14 Uhr Nach Überfall auf Juwelier in Syke: Polizei weitet Fahndung aus

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Syke (Landkreis Diepholz) fahndet die Polizei nach dem unbekannten Täter. Dazu hat sie ein Foto aus der Video-Überwachung des Geschäfts veröffentlicht.

Nach Angaben der Polizei betrat der Mann das Juweliergeschäft in der Hauptstraße am Montag gegen 17.45 Uhr. Er stieß demnach die 61 Jahre alte Inhaberin zu Boden. Zeitgleich soll der 68 Jahre alte Inhaber die Geschäftsräume betreten haben. Daraufhin kam es zu einem Gerangel zwischen dem Täter und dem Inhaber. Der Unbekannte drohte mit Reizgas und einer Schusswaffe und flüchtete aus dem Laden. Auf der Flucht könnte er weitere Personen mit der Waffe bedroht haben, vermutet die Polizei. Der Mann flüchtete in Richtung Hachepark. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 97 10 zu melden.

Die Beschreibung des Täters

Alter 50 bis 60 Jahre

Größe etwa 1,95 Meter

dunkle Steppjacke

dunkle Wollmütze

Jeans

schwarze Sneaker

Brille mit dunklem Rahmen

schwarze Bauchtasche

auffälliger bunter Jutebeutel

