Stand: 06.01.2025 13:10 Uhr Nach Überfall auf Juwelier in Syke: 52-Jähriger festgenommen

Nach dem Überfall auf einen Juwelierladen in Syke (Landkreis Diepholz) hat die Polizei nun einen 52-jährigen Mann aus Bremen festgenommen. Der Tatverdächtige habe kurz vor Weihnachten Pfefferspray gegen die Inhaber des Geschäfts eingesetzt und Zeugen mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, ist er dann ohne Beute zu Fuß geflüchtet. Kurz nach dem Überfall hat die Polizei mit Fotos aus der Videoüberwachung nach dem Mann gefahndet. Den Angaben zufolge hätten Hinweise schnell zu dem Tatverdächtigen aus Bremen geführt. Er sei am Freitagnachmitag in Stuhr festgenommen worden und sitze jetzt in Untersuchungshaft, so die Polizei.

