Nach Tritten gegen den Kopf: Polizei nimmt 22-Jährigen fest Stand: 08.05.2024 19:49 Uhr Die Polizei hat am Mittwoch einen 22-Jährigen in Bremen festgenommen. Der Mann soll einen 42-Jährigen nach einem Streit in einer Straßenbahn mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt haben.

Der Verdächtige war zunächst mit einem schwarzen Klapprad geflüchtet, das er in der Straßenbahn transportiert hatte. Daraufhin hatte die Polizei eine öffentliche Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Der Verdächtige konnte schließlich ermittelt und ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bremen erwirkt werden, wie die Polizei mitteilte. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen am Mittwoch in seiner Wohnung fest. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen ihn.

Zeuge rettet Opfer vermutlich das Leben

Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben bereits am Samstagmorgen ereignet. Dort sollen die beiden Männer in der Linie 1 in Richtung Huchting in Streit geraten sein, wie die Polizei in Bremen mitteilte. Auf Höhe der Haltestelle "Neuwieder Straße" sei der Streit eskaliert: Der 22-Jährige habe auf den 42-Jährigen eingeschlagen, ihn zu Boden gezogen und dort mehrfach auf seinen Kopf eingetreten. Ein Zeuge habe eingegriffen und den Täter zurückgedrängt, so die Polizei. Damit rettete er dem Opfer wohl das Leben. "Jeder Tritt gegen den Kopf eines am Boden liegenden Menschen kann tödlich sein", hieß es von der Polizei. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

