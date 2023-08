Stand: 16.08.2023 19:58 Uhr Nach Stromschlag: Feuerwehr muss Mann von Gerüst retten

In Emden musste am Mittwochvormittag ein Bauarbeiter von der Feuerwehr gerettet werden, nachdem er einen Stromschlag erlitten und sich verletzt hatte. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte der Mann auf einem drei Meter hohen Gerüst an einer Gewerbehalle im Emder Hafen gearbeitet und dabei eine Stromleitung angebohrt. Laut Einsatzleitung habe der Mann sehr viel Glück gehabt. Trotz des Stromschlags sei der Mann während des gesamten Einsatzes ansprechbar gewesen. Der Mann wurde schließlich mit einer Drehleiter der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.08.2023 | 14:30 Uhr