Nach Streit: Betrunkener Tourist beißt Polizisten auf Spiekeroog

Auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog hat ein 58-jähriger Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor hatte es in der Nacht zu Montag in einer Gaststätte eine Auseinandersetzung gegeben, sodass die Inselpolizei dem Mann aus Nordrhein-Westfalen ein Hausverbot erteilte, teilte die Polizei mit. Der Mann habe allerdings erheblichen Widerstand geleistet. Er biss demnach einem Beamten in die Hand, weshalb der Polizist nun dienstunfähig sei. Der 58-jährige Urlauber wurde in Gewahrsam genommen und mit einem Boot aufs Festland gebracht, so die Polizei weiter. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

