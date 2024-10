Stand: 24.10.2024 07:58 Uhr Nach Störung: Züge zwischen Leer und Rheine fahren wieder

Nach einer Stellwerksstörung ist am Donnerstagmorgen der Zugverkehr zwischen Leer und Rheine (Nordrhein-Westfalen) wieder aufgenommen worden. "Weil die Reparaturarbeiten noch andauern, kann es heute auf der Strecke zu Verzögerungen von wenigen Minuten kommen", teilte ein Bahn-Sprecher mit. Bei Bauarbeiten an der Strecke war laut Deutscher Bahn bei Ihrhove (Landkreis Leer) ein Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik durchtrennt worden. Seit Dienstag war es deshalb bei den Zügen der IC-Linien von und nach Norddeich-Mole (Landkreis Aurich) zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten gekommen. Ursprünglich sollte die Störung bereits am Mittwoch behoben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.10.2024 | 06:30 Uhr