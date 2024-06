Nach Schiffsunfall: Wangerooge wieder per Fähre erreichbar

Stand: 25.06.2024 18:29 Uhr

Ein auf Grund gelaufenes Frachtschiff hat am Dienstag über Stunden die Hafeneinfahrt von Wangerooge blockiert. Betroffen war auch der Fährbetrieb: Am Nachmittag konnten Fähren wieder an- und ablegen.