Stand: 16.10.2023 13:15 Uhr Wangerooge: Sturmflut verursacht Schäden an Strand und Deckwerk

Die Sturmflut vom Wochenende hat auf Wangerooge nicht nur Teile des Hauptstrandes weggespült und dort für eine Abbruchkante gesorgt. Auch das Deckwerk im Westen der Insel ist von der Flut stark beschädigt worden. Das Deckwerk befestigt den Strand mit Spundwänden, Steinen, Beton und Asphalt. Es soll die Insel vor Sandverlusten schützen. Nach Angaben des Ratsmitglieds Peter Kuchenbuch-Hanken (Grüne) ist der Asphalt der Küstenbefestigung in der Nähe des neuen Leuchtturms auf einer Länge von 200 Metern eingesackt und teilweise weggerissen worden. Das gesamte Deckwerk im Westen der Insel soll schon seit 2015 erneuert werden. Die Pleite einer Baufirma, danach Corona und weitere Schwierigkeiten beim Bau hätten das Projekt immer wieder verzögert, so Kuchenbuch-Hanken. Auf der Herbstdeichschau im September 2023 habe das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Jade-Nordsee in Wilhelmshaven das Deckwerk noch als sicher erklärt. Der jetzt abgesackte Teil sollte eigentlich erst 2025/26 saniert werden.

