Nach Kollision: Reparatur der beschädigten Huntebrücke läuft Stand: 07.08.2024 18:25 Uhr Die Reparaturen an der Huntebrücke bei Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) gehen voran. Am Mittwoch wurde ein kaputtes Bauteil aus der Brücke entfernt. Am 25. August sollen wieder Züge rollen.

Am Nachmittag habe der Schwimmkran "Athlet" aus Bremerhaven ein 24 Meter langes und 58 Tonnen schweres Bauteil aus der Brücke entfernt, wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte. Dafür wurde auch der Binnenschiffverkehr gesperrt. Noch in dieser Woche werde das neue Ersatzbrückenteil aus einem Bahnlager in Rheinland-Pfalz nach Elsfleth gebracht, heißt es weiter. Die Ersatzbrückenhälfte soll Ende kommender Woche eingehängt und verschweißt werden.

In drei Wochen sollen wieder Züge rollen

Im niedersächsischen Wirtschaftsministerium geht man davon aus, dass die Brücke über die Hunte bei Elsfleth in rund drei Wochen wieder voll funktionsfähig sein wird. Die Bahn hat laut Lies intensiv mit Zulieferern verhandelt, die schnell nötige Ersatzteile geliefert hätten.

Arbeitsgruppe soll weitere Unfälle vermeiden

Damit die Brücke nicht noch ein drittes Mal beschädigt wird, beschäftigt sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums nun eine Arbeitsgruppe mit Vorsorgemaßnahmen. Außerdem werde eine Gefährdungsanalyse erstellt. Vor zwei Wochen war ein Binnenschiff mit der Eisenbahnbrücke über die Hunte bei Elsfleth kollidiert. Der dadurch entstandene Schaden macht derzeit den Personen- und Güterverkehr über die Brücke unmöglich.

