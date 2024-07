Nach Kollision: Ersatzteil für Huntebrücke kommt nächste Woche Stand: 30.07.2024 18:58 Uhr Nach der erneuten Schiffskollision an der Brücke über die Hunte bei Elsfleth (Wesermarsch) gehen die Arbeiten voran. Laut Deutscher Bahn soll das Ersatzteil für die Behelfsbrücke nächste Woche geliefert werden.

Wann das Teil aus einem Hilfsbrückenlager der Deutschen Bahn in Süddeutschland eingesetzt werden kann, sei noch unklar, teilte die Bahn am Dienstag mit. Momentan sichern Arbeiter die herunterhängenden Stahlträger, sie demontieren die Gleise und die Oberleitung an der Eisenbahnbrücke. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hofft auf eine Reparatur innerhalb von sechs Wochen. "Jede Woche, die wir hier gewinnen können, ist ein Erfolg", betonte Lies.

Bahn: Geringere Schäden als im Februar

Vergangene Woche war ein Schiff gegen die Eisenbahnbrücke gefahren, die in Elsfleth über die Hunte führt. Dabei handelt es sich bereits um eine Behelfsbrücke - da bereits im Februar ein Schiff gegen die ursprüngliche Eisenbahnbrücke gefahren war. Laut Bahn fallen die Schäden bei dem jetzigen Unfall aber geringer aus: Die Betonpfeiler sowie die Konstruktion um den ehemaligen Drehturm der alten Brücke seien weiterhin tragfähig. Das sei damals nicht der Fall gewesen.

