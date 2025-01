Stand: 02.01.2025 15:31 Uhr Nach Absagen an Neujahr: Anbaden an der Küste nachgeholt

Auf der Insel Juist und in Norden im Stadtteil Norddeich (Landkreis Aurich) ist am Donnerstag das für Neujahr geplante Anbaden nachgeholt worden. Auf Juist sind laut der Kulturverwaltung 300 der ursprünglich 454 angemeldeten Menschen am Mittag ins fünf Grad kalte Wasser gegangen. In Norddeich wagten sich rund 200 Menschen in die Nordsee. Auch auf der Insel Borkum wird der Badespaß nachgeholt. Hier können Badefreudige am Samstag ins Wasser springen, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Borkum auf Facebook mitteilte. Wegen des stürmischen Wetters an Neujahr wurde das Anbaden vielerorts abgesagt oder verschoben.

VIDEO: Rund 200 Menschen beim verspäteten "Anbaden" in Norddeich (1 Min)

