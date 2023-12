Stand: 01.12.2023 13:17 Uhr Nach 38 Jahren: Polizei sucht Zeugen im Mordfall Uta Flemming

Im bislang ungelösten Mordfall an Uta Flemming aus Osterholz-Scharmbeck suchen die Ermittler jetzt einen möglichen Zeugen. Die damals 17-Jährige war am 3. Juli 1985 spurlos verschwunden. Nachdem die Polizei im Jahr 2016 in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" über den Fall berichtet hatte, waren mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Einer davon führte zum Fahrrad der Vermissten: Es war im Sommer 1985 auf dem Truppenübungsplatz der damaligen Lützow-Kaserne in Schwanewede aus einem See geborgen worden. In der Nähe des Fundorts sei damals ein Mann gesehen worden, teilt die Polizei jetzt mit. Nach diesem Zeugen suchen die Beamten nun. Die Polizei vermutet, dass er im Umkreis von 20 Kilometern um Schwanewede wohnt. Die Ermittler bitten den Mann selbst oder Menschen, die ihn erkennen, sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden.

Weitere Informationen Fall Uta Flemming: Neue Suche ohne Erfolg Jahrzehnte nach ihrem Verschwinden fehlt weiter jede Spur von Uta Flemming aus Osterholz-Scharmbeck. Auch eine Suche an einem See in Schwanewede blieb am Sonnabend erfolglos. (18.09.2016) mehr Wird Leiche von Uta nach 31 Jahren gefunden? Am 3. Juli 1985 verschwand die damals 17-jährige Uta Flemming aus Osterholz-Scharmbeck - offenbar wurde sie umgebracht. Nun gibt es Hinweise darauf, wo sich ihre Leiche befinden könnte. (06.09.2016) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min