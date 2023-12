Stand: 06.09.2016 19:09 Uhr Wird Leiche von Uta nach 31 Jahren gefunden?

Vor 31 Jahren verschwand Uta Flemming aus Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz). Sie wollte mit dem Rad zu einer Freundin fahren, doch diese war nicht da. Danach verliert sich die Spur der damals 17-Jährigen. Familie und Ermittler gehen davon aus, dass das als sehr zuverlässig geltende Mädchen einem Verbrechen zum Opfer fiel - der Täter und die Leiche des Mädchens wurden aber nie gefunden.

Hinweise, wo Leiche vergraben sein könnte

Anfang des Jahres suchte die Staatsanwaltschaft Verden über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" nach neuen Hinweisen. Mit Erfolg: Es meldeten sich Zeugen, die offenbar wussten, wo Utas Fahrrad damals gelegen hatte: am Schwaneweder See, in der Nähe der Kaserne. In den vergangenen Wochen seien die Ermittler weiteren Hinweisen nachgegangen und hätten die Meinungen von Sachverständigen eingeholt, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, Lutz Gaebel. Nun haben die Ermittler Hoffnung, doch noch die sterblichen Überreste des Mädchens zu finden. In den kommenden Wochen solle im "näheren Umfeld" des Orts, an dem damals das Fahrrad gelegen hatte, nach der Leiche gesucht werden, so Gaebel.

Utas Fahrrad wurde von Soldaten genutzt

Nach der Ausstrahlung der Sendung im Januar hatten sich mehrere ehemalige Soldaten der Schwaneweder Kaserne gemeldet. Das Fahrrad hätte damals an dem See gelegen. Es sei von den Soldaten umlackiert und dann jahrelang auf dem Kasernengelände benutzt worden.

