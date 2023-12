Stand: 18.09.2016 12:35 Uhr Fall Uta Flemming: Neue Suche ohne Erfolg

Seit 31 Jahren wird Uta Flemming aus Osterholz-Scharmbeck vermisst. Auch eine neuerliche Suche am Sonnabend an einem See in Schwanewede brachte laut Staatsanwaltschaft Verden keinen Erfolg. Wie und wo weiter gesucht wird, solle in der kommenden Woche entschieden werden. Durch die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" hatten die Ermittler neue Hinweise erhalten. Demnach war das Fahrrad der damals 17-Jährigen nach ihrem Verschwinden an dem See gefunden worden.

Soldaten nutzten unbewusst Utas Fahrrad

Die damals 17-jährige Uta Flemming war 1985 mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zu einer Freundin, als sie spurlos verschwand. Nach den jüngsten Hinweisen hatten die Ermittler die Hoffnung geäußert, die sterblichen Überreste des Mädchens zu finden. Hinweise auf das Fahrrad hatten im Januar mehrere ehemaligen Soldaten geliefert, die damals in der Schwaneweder Kaserne dienten. Demnach lag das Fahrrad an einem See in der Nähe der Kaserne. Von Soldaten sei es danach umlackiert und dann mehrere Jahre auf dem Stützpunkt benutzt worden.

Ablageort lokalisiert

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelte es sich um das gleiche Fahrradmodell mit dem das Mädchen damals unterwegs war. Zudem konnten die Ermittler durch die Hinweise der ehemaligen Soldaten den Ablageort des Fahrrads lokalisieren. Das Fahrrad selbst haben die Ermittler jedoch nicht.

