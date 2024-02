NATO probt Ernstfall: Emder Hafen als Drehscheibe für Großmanöver Stand: 15.02.2024 09:30 Uhr Mit dem Manöver "Steadfast Defender" probt die NATO derzeit den Ernstfall: Einen Angriff Russlands auf alliiertes Gebiet. Emden ist seit Mittwoch eine der Drehscheiben für die Übungen mit 90.000 Soldaten.

Im Emder Hafen machten am Mittwoch mehrere Frachtschiffe der britischen Streitkräfte fest. An Bord hatten sie nach Angaben eines NATO-Sprechers rund 300 Fahrzeuge - eine gemischte Kampfbrigade, in der "alles dabei" sei. Am Donnerstag werden die Panzer dann mit Schwerlasttransportern nach Sennelager bei Bielefeld gebracht, bevor sie am Freitag den Treffpunkt in der Nähe von Stettin in Polen erreichen. Am Freitag sollen noch einmal 300 Militärfahrzeuge in Emden anlanden.

Truppen üben auch auf Niedersachsens Autobahnen

Auch darüber hinaus spielt der Emder Hafen in dem Manöver eine wichtige Rolle. Am Freitag werden auch bayerische Gebirgsjäger über Emden nach Norwegen verlegt, wo ab 5. März eine Übung stattfindet. Dazu kommt laut NATO eine dreistellige Anzahl an Gefechtsfahrzeugen der Bundeswehr. Auch auf den Autobahnen in Niedersachsen werden Panzer und Militärfahrzeuge zu sehen sein – beispielsweise auf der A2. Unter anderem Soldatinnen und Soldaten aus Rotenburg-Wümme und Holzminden trainieren dabei, Truppen über Polen nach Litauen zu transportieren.

Größtes NATO-Manöver seit dem Kalten Krieg

"Steadfast Defender", was übersetzt so viel wie "Standhafter Verteidiger" bedeutet, ist das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges. Das Übungsszenario des rund viermonatigen Manövers ist ein Angriff Russlands auf alliiertes Gebiet, der zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten aller 31 Nato-Bündnispartner und des Beitrittskandidaten Schweden nehmen an den Übungen teil, die bis Mai dauern sollen.

