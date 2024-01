Stand: 15.01.2024 11:04 Uhr Marine-Schiff "Bonn" in Wilhelmshaven zu NATO-Einsatz ausgelaufen

Das deutsche Marineschiff "Bonn" ist am Montagvormittag von Wilhelmshaven aus zu einem NATO-Einsatz aufgebrochen. Rund 175 Soldatinnen und Soldaten sind Teil der Schnellen Eingreiftruppe namens "Very High Readiness Joint Task Force". Dazu wird der Einsatzgruppenversorger an der Nordflanke der Nato in der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik im Einsatz sein. Nach Angaben der Marine soll das Schiff etwa vier Monate auf See sein. Der schnell verlegbare Einsatzverband dient dem Militärbündnis als ein wesentlicher Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung in Europa.

