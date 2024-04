NATO-Übung: Mehrere Konvois fahren durch Niedersachsen Stand: 12.04.2024 14:58 Uhr Im Zuge der NATO-Übung "Steadfast Defender" fahren ab Sonntag mehrere Konvois britischer Streitkräfte quer durch Niedersachsen. Die rund 1.000 Fahrzeuge starten vom Hafen in Emden in Richtung Polen.

Nach Angaben der Bundeswehr fahren die britischen Militärverbände über verschiedene Zwischenhalte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bis zur deutsch-polnischen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern. Die letzten Fahrzeuge sollen die Grenze zu Polen demnach am 25. April passieren. Die britischen Soldatinnen und Soldaten legen demnach rund 1.000 Kilometer Fahrtstrecke in Deutschland zurück. Laut Bundeswehr sollen auch Konvois aus den Niederlanden nach Deutschland kommen.

Rücksicht auf Autobahnen

Die Konvois werden in mehreren, zeitversetzt fahrenden Gruppen auf den Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs sein, wie die Bundeswehr mitteilte. Über die genaue Fahrtstrecke wurden keine genaueren Angaben gemacht - die Bundeswehr verwies auf Sicherheitsgründe. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten, möglichst große Abstände zu den Fahrzeuggruppen zu lassen. "Zudem sollte aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge der bis zu einem Kilometer langen, relativ langsamen Marschkolonnen gefahren werden", teilte die Bundeswehr mit.

Videos 1 Min Emden ist Drehscheibe der NATO-Übung "Steadfast Defender" Die Bundeswehr nimmt an der größten NATO-Übung seit dem Kalten Krieg teil. Die gesamte Ostgrenze des Bündnisses soll gesichert werden. (16.02.2024) 1 Min

Deutschland ist Mittelpunkt für NATO-Übung

Die NATO-Übung "Steadfast Defender" ist nach Angaben der Bundeswehr die größte seit Jahrzehnten. Dabei diene Deutschland als "Drehscheibe für die erforderlichen Truppenaufmärsche nationaler und internationaler Kräfte", heißt es. Die militärischen Übungen sollen demnach Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses von Deutschland und den NATO-Partnern sicherstellen. Einsatzbereite Streitkräfte und deren Sichtbarkeit seien dabei die Voraussetzung für eine glaubwürdige Abschreckung und wirksame Verteidigung, teilte die Bundeswehr mit.

