Stand: 08.04.2024 13:38 Uhr Mutmaßliche Drogendealer bei Razzien in Friesland festgenommen

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und die Staatsanwaltschaft Osnabrück haben bei einem Einsatz Anfang März zwei junge Männer aus Jever (Landkreis Friesland) und Wittmund festgenommen. Sie sollen mutmaßlich mit Drogen gehandelt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchte man nach monatelangen Ermittlungen unter anderem mehrere Wohnungen. Dabei wurden demnach etwa 100 Gramm Kokain, 250 Gramm Marihuana und mehrere Waffen beschlagnahmt. Darunter waren Messer, ein Schlagring und eine Flinte. Außerdem fanden die Beamten Bargeld in einem unteren vierstelligen Bereich und illegales Feuerwerk. Der 22-jährige Festgenommene aus Jever sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ein 24-jähriger Mann aus Wittmund wurde aus Mangel an Haftgründen wieder freigelassen.

