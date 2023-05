Stand: 30.05.2023 07:47 Uhr Motorradfahrer verunglückt in Geestland tödlich

Am Pfingstmontag ist ein Motorradfahrer in der Gemeinde Geestland (Landkreis Cuxhaven) tödlich verunglückt. Der 48-jährige Mann kam auf der Landstraße zwischen den Ortschaften Neuenwalde und Debstedt in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte er daraufhin mit einem Baum. Das Motorrad fing sofort Feuer. Ersthelfer konnten den Brand löschen, so die Polizei. Die Landesstraße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

