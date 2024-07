Stand: 02.07.2024 09:15 Uhr Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr - lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Klein Ippener (Landkreis Oldenburg) ist ein 61-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus Belgien war am Montagabend in einer Rechtskurve auf der Harpstedter Straße weggerutscht. Die Polizei geht davon aus, dass der Motorradfahrer bei Nässe zu schnell in einer Kurve unterwegs war. Er geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro.

