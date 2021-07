Stand: 23.07.2021 18:31 Uhr Motorradfahrer erfüllen Wunsch eines krebskranken Jungen

Hunderte Motorradfahrer werden am Sonnabend im ostfriesischen Rhauderfehn (Landkreis Leer) erwartet, um mit einem Korso einem schwer krebskranken sechsjährigen Jungen eine Freude zu machen. Die Polizei stellt sich sogar auf mehrere Tausend Biker ein. "Der Marktplatz dürfte auf jeden Fall zu klein sein", sagte eine Sprecherin am Freitag. Die Straße vor dem Wohnhaus wird für die "Motorrad-Parade" vorübergehend gesperrt. Der Junge ist großer Motorradfan. Der Landkreis Leer hatte den Motorradkorso vor wenigen Tagen genehmigt. Der kranke Junge werde am Wochenende für die Aktion das Krankenhaus verlassen können, teilten die Veranstalter mit. Die Aktion fand über die sozialen Medien schnelle Verbreitung und ein großes Echo.

