Motorrad rutscht nach Sturz über Kaikante in Hafenbecken

In Norden im Landkreis Aurich ist am Freitag nach einem Unfall ein Motorrad im Norddeicher Osthafen gelandet. Der Fahrer sei zuvor mit seiner Maschine gestürzt, habe sich aber rechtzeitig von seinem Motorrad trennen können, teilte die Feuerwehr mit. Das Motorrad hingegen rutschte über die Kaikante, prallte gegen einen Fischkutter und versank dann im Hafenbecken. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Norden und Taucher der DLRG Norden bargen die Maschine mit einem Kran aus dem Wasser. Da sich Öl und Benzin im Hafenbecken verteilten, brachte die Feuerwehr mit zwei Booten Ölsperren aus. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wird sich um die Bergung und Entsorgung der Ölsperren kümmern, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.05.2023 | 13:00 Uhr