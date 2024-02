Mitbewohner lebendig verbrannt: 36-Jähriger muss in Psychiatrie

Stand: 22.02.2024 13:50 Uhr

Das Landgericht Oldenburg hat einen 36-Jährigen in eine Psychiatrie eingewiesen. Im September hatte er seinen Mitbewohner in einer Wohnung in Barßel (Landkreis Cloppenburg) offenbar lebendig verbrannt.