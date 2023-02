Stand: 01.02.2023 13:26 Uhr Mit Handy in der Hand: Radfahrer fährt gegen Streifenwagen

Ein 17-jähriger Radfahrer ist in Vechta gegen einen Streifenwagen der Polizei gefahren. Zuvor hatten die Beamten versucht, den Jugendlichen anzuhalten. Er war freihändig unterwegs, hatte Kopfhörer in den Ohren und bediente sein Smartphone. Der 17-Jährige missachtete das Haltezeichen eines ausgestiegenen Polizeibeamten und versuchte zu flüchten. Als die Polizeistreife ihn schließlich anhalten konnte, touchierte er mit seinem Fahrrad den Streifenwagen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz zu melden, die aufgrund von Neutralitätsgründen mit dem Fall befasst ist. Die Telefonnummer lautet: (05441) 97 10.

