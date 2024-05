Stand: 12.05.2024 13:03 Uhr Rund 200.000 Euro Schaden bei Brand in Oyten

In Oyten im Landkreis Verden ist am Samstagabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich die Bewohner des Hauses im Erdgeschoss, als das Feuer im oberen Teil des Gebäudes ausbrach. Nachbarn machten sie auf den Brand aufmerksam. Eine Person erlitt einen Schock. Darüber hinaus wurde laut Polizei niemand verletzt. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache waren am Sonntag noch nicht abgeschlossen.

