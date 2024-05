Stand: 12.05.2024 14:49 Uhr Rund 26.000 Liter Gülle ausgelaufen - Lkw-Fahrer zu schnell

Bei einem Verkehrsunfall in Vechta sind am Samstag etwa 26.000 Liter Gülle auf die Fahrbahn ausgelaufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der 23 Jahre alte Fahrer des Gülletransporters als Linksabbieger zu schnell in die Kreuzung Oldenburger Straße und B69 gefahren. Sein Sattelzug kippte um, die Rindergülle habe sich auf der Straße verteilt. Der 23-Jährige aus Preußisch Oldendorf in Nordrhein-Westfalen wurde laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Die Kreuzung musste zum Teil gesperrt werden. Am Gülletransporter entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 90.000 Euro.

