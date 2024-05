Stand: 12.05.2024 14:09 Uhr Wittmund: 90-Jähriger verursacht Unfall mit acht Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall im ostfriesischen Wittmund sind am Samstag acht Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Drei Personen wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unfallverursacher ist nach Auskunft der Polizei ein 90-jähriger Autofahrer, der beim Einbiegen auf die Bundesstraße 461 im Stadtteil Altfunnixsiel ein von links kommendes Auto übersehen haben soll. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, ein dritter Wagen, der auf der Abbiegespur stand, wurde ebenfalls erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Einige Verletzte mussten laut Polizei von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Unter den Verletzten sei auch der 90-Jährige. Die Bundesstraße war für vier Stunden gesperrt.

