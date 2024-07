Stand: 18.07.2024 12:46 Uhr Mit Dampflok nach Delmenhorst: "Jan Harpstedt" fährt wieder

Am Sonntag dampft es in Harpstedt: Die historische Dampflok "Jan Harpstedt" wird auf der Strecke nach Delmenhorst durch die Wildeshauser Geest unterwegs sein. Das teilen die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHE) mit. Fahrgäste haben dann die Möglichkeit, sich das Triebfahrzeug von 1955 genau anzuschauen und mitzufahren. Auch die Diesellok 9 von 1991 wird fahren. In jedem Zug wird es laut dem Verein einen Pack- und Güterwagen geben, damit auch Fahrräder mitgenommen werden können. Außerdem gibt es Postkarten und Briefmarken, die einen speziellen Sonder-Bahnpoststempel bekommen. Die Fahrpläne finden Interessierte auf der Website der historischen Kleinbahn "Jan Harpstedt".

