Stand: 20.06.2024 06:07 Uhr Minister sagen angeschlagener Meyer Werft Unterstützung zu

Regierungsmitglieder haben der finanziell angeschlagenen Meyer Werft in Papenburg ihren Beistand zugesichert. Bei einem vertraulichen Austausch mit Vertretern von IG Metall, Betriebsrat und Geschäftsführung hätten unter anderem Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und Finanzminister Gerald Heere (Grüne) am Mittwoch ihre Unterstützung zugesichert, teilte die IG Metall mit. Lies sprach von einem starken Signal, auch IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich zog eine positive Bilanz: Neben der Politik seien in dieser Situation Banken, Kunden und Gesellschafter gefordert, ihre Beiträge zu leisten. Niedersachsen allein werde die Probleme nicht lösen können, betonte Finanzminister Heere: Für eine echte Zukunftsperspektive brauche man die Unterstützung des Bundes und eine zukunftsfähige Konzernstruktur.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.06.2024 | 06:30 Uhr