Stand: 07.08.2022 12:19 Uhr Millionenschaden bei Großbrand in Hagermarsch

Bei einem Großbrand neben einer Biogasanlage in Hagermarsch (Landkreis Aurich) ist am Sonntagmorgen ein Schaden von mindestens zwei Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, sagte eine Sprecherin der Auricher Polizei dem NDR in Niedersachsen. Anwohner waren wegen des starken Rauchs aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Während des Brandes waren mehrere Explosionen zu hören. Der Feuerwehr gelang es, die Biogasanlage zu kühlen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Inzwischen ist der Brand gelöscht.

Weitere Informationen Niedersachsens Berufsfeuerwehren fehlen 500 Einsatzkräfte Die Sicherheit der Feuerwehrleute sei laut ver.di nicht mehr gewährleistet. Die Gewerkschaft fordert bessere Bezahlung. (06.08.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2022 | 12:00 Uhr