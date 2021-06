Milliardenaufträge der Marine für norddeutsche Werften Stand: 23.06.2021 18:49 Uhr Wochenlang stand die Finanzierung von Milliardenaufträge der Marine für norddeutsche Werften auf der Kippe. Am Mittwoch hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die Gelder bereitgestellt.

von Katharina Seiler

Das Volumen der Rüstungsaufträge beträgt mehr als sechs Milliarden Euro. Dabei geht es unter anderem um einen Auftrag für einen Betriebsstofftanker, der von der Meyer Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) sowie der Lürssen Werft in Bremen gebaut werden könnte. Dieser Auftrag umfasst ein Volumen von rund 560 Millionen Euro. Profitieren könnte auch die niedersächsische Fassmer-Werft aus Berne (Landkreis Wesermarsch) durch einen Auftrag für See-Mess-Boote in zweistelliger Millionenhöhe.

TKMS in Kiel baut U-Boote

Weitere Aufträge für Flottendienstboote könnten nun an Lürssen für die Standorte in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gehen. Und auch der Auftrag für den Bau von U-Booten kann nun von der TKMS Werft in Kiel übernommen werden. "Das ist ein guter Tag für die deutsche Marine und für die norddeutschen Werftenstandorte und ihre Zulieferer", sagt die verteidigungspolitische Sprecherin der SPD, Siemtje Möller, dem NDR in Niedersachsen.

