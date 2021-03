Meyer Werft: Zwei Corona-Fälle auf der "Odyssey of the Seas" Stand: 06.03.2021 09:13 Uhr Auf dem Meyer-Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" sind zwei Mitarbeitende mit Corona infiziert. Der Luxusliner muss vorerst in Bremerhaven bleiben.

Nach Angaben eines Sprechers der Papenburger Meyer Werft kamen die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen in Quarantäne. Auch die übrigen rund 500 Mitarbeitenden dürfen das Schiff derzeit nicht verlassen. Der hafenärztliche Dienst hat die "Odyssey of the Seas" vorerst in Bremerhaven festgesetzt. Wann es zu den geplanten Probefahrten ablegen kann, ist unklar.

Negative Tests vor Überführung

Das Schiff war am Wochenende von Papenburg über die Ems in Richtung Nordsee überführt worden. Vor der Passage seien alle Mitarbeitenden an Bord mehrmals negativ getestet worden, so der Werftsprecher.

