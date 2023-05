Stand: 31.05.2023 19:04 Uhr Messerattacke in Wilhelmshaven: 17-Jähriger schwer verletzt

In Wilhelmshaven ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Mann wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Der Beschuldigte soll einen 17-Jährigen durch mehrere Messerstiche schwer verletzt haben. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat am frühen Dienstagmorgen. Der 17-Jährige war demnach mit dem 21-Jährigen und einem weiteren Begleiter zu Fuß auf dem Rückweg von einer Geburtstagsfeier. Der mutmaßliche Täter habe "unvermittelt und grundlos" mit einem Messer auf das Opfer eingestochen und den 17-Jährigen mit drei Messerstichen in den Rücken und in die Brust schwer verletzt. Lebensgefahr besteht der Polizei zufolge nicht. Fahnder nahmen den 21-Jährige fest. Die Hintergründe der Tat waren am Mittwoch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.06.2023 | 06:30 Uhr