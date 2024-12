Stand: 02.12.2024 12:51 Uhr Mehrfach auf die Straße geschleudert - Mann misshandelt Kaninchen

In Ahlhorn (Landkreis Oldenburg) hat ein offensichtlich stark betrunkener Mann am Sonntagabend ein Kaninchen misshandelt. Laut Polizei beobachteten mehrere Zeugen, wie der 42-Jährige das Tier vor einem Restaurant mehrfach auf die Fahrbahn schleuderte. Zudem habe er das Tier getreten und anschließend in einem Rucksack verstaut, so die Polizei. Danach fuhr der Mann mit dem Fahrrad davon - in Schlangenlinien. Die Zeugen folgten ihm im Auto und riefen die Polizei. Der 42-Jährige sei mehrfach gestürzt, bevor er schließlich von der Polizei gestoppt wurde, so ein Sprecher. Das Kaninchen überlebte den Vorfall und wurde in Obhut genommen. Gegen den Mann wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

