Mehr als 100 Freiwillige sammeln Müll am Spiekerooger Strand Stand: 12.03.2022 08:00 Uhr Auf der Insel Spiekeroog nehmen heute mehr als Hundert Freiwillige an einer Müllsammel-Aktion am Strand teil. Während des Winters ist bei den Stürmen viel angespült worden, vor allem Plastikmüll.

Mehr als 60 Schülerinnen und Schüler von der Hermann Lietz-Schule, Mitglieder der Segelverbände der Soltwaters und der Wadvaarders haben sich zusammengetan, um den Strand, die Dünen und einen Teil der Salzwiesen zu säubern. Auch einige Touristen wollen sich an der Aktion beteiligen. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hat im Vorfeld die Ostplate der Insel mit einer Drohne überflogen, um Müll in dem geschützten Gebiet ausfindig zu machen.

Viele Städte und Kreise rufen zum Sammeln von Müll auf

Den ganzen März über gibt es in Niedersachsen immer wieder Müllsammel-Aktionen. In Hannover findet beispielsweise am dritten Wochenende des Monats die Aktion "Hannover ist putzmunter" statt. Bürgerinnen und Bürger können sich dafür schon jetzt Müllsammel-Sets an Ausgabestellen der Stadt abholen, wilden Müll sammeln und am 19. März bei den Wertstoffhöfen der Stadt abgeben oder über eine App melden. Auch die Stadt Lingen organisiert am dritten Märzwochenende einen "Frühjahrsputz", bei dem Freiwillige dazu eingeladen sind, Müll zu sammeln. In Delmenhorst, Braunschweig, Oldenburg und im Landkreis Friedland sind ähnliche Aktionen am letzten Märzwochenende geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.03.2022 | 15:00 Uhr