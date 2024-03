Stand: 12.03.2024 08:04 Uhr Mehr Platz für Züge: Bahnhof Bremerhaven-Lehe wird umgebaut

Der Bahnhof Bremerhaven-Lehe wird modernisiert. Künftig sollen im Bahnhof längere und mehr Züge Platz haben als bisher. Das teilt die Deutsche Bahn mit. In den kommenden Jahren soll der Bahnhof nach und nach ausgebaut werden. Das sei Voraussetzung für den Einsatz neuer Züge mit mehr Sitzplätzen im Netz des Regionalexpress Bremen/ Niedersachsen, so Staatsrat Ralph Baumheier. Zunächst soll der bestehende Mittelbahnsteig von 170 Metern auf 255 Metern verlängert werden. Die Bauarbeiten dafür starten am kommenden Samstag. Für den ersten Bauabschnitt investieren die Deutsche Bahn und das Land Bremen bis Ende des Jahres rund eine Million Euro. In einem zweiten Bauabschnitt soll ein neues Bahngleis mit einem Barrierefreien Zugang gebaut werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.03.2024 | 08:30 Uhr