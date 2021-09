Stand: 24.09.2021 11:56 Uhr Medizinischer Notfall: Mann stirbt am Steuer seines Autos

Ein Mann ist in Cuxhaven während des Autofahrens am Steuer gestorben. Der 64-Jährige habe offensichtlich ein akutes medizinisches Problem gehabt, sagte ein Polizeisprecherin. Zeugen hatten laut Polizeiangaben beobachtet, wie der Mann am Donnerstag zunächst mit seinem Auto auf einen Parkplatz im Hafengebiet einbog. Das Auto habe sich dann ruckartig erst nach vorn, dann nach hinten bewegt und prallte anschließend gegen mehrere Poller. Rettungskräfte hätten versucht, ihn noch wiederzubeleben. Der 64-Jährige sei jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.09.2021 | 13:30 Uhr