Stand: 22.01.2023 14:34 Uhr Mann tritt nach Polizeikontrolle auf Streifenwagen ein

Die Polizei in Brake (Landkreis Wesermarsch) ermittelt gegen zwei Männer. Die 27 und 24 Jahre alten Täter waren am Sonnabend zunächst in einem Zug der Nordwestbahn als Schwarzfahrer aufgeflogen. Weil sie sich aggressiv verhielten, rief die Zugbegleiterin die Polizei. Beim Halt am Bahnhof Brake eskalierte die Situation weiter: Weil der 24-Jährige sich weigerte den Zug zu verlassen, musste er laut Polizeiangaben herausgetragen werden. Der 27-Jährige kooperierte zwar zunächst mit den Beamten, soll aber nach der Kontrolle zwei Streifenwagen beschädigt haben. Zeugen sahen ihn laut Polizei, wie er auf die Fahrzeuge kletterte und auf Motorhaube und Windschutzscheibe eintrat. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann werde nun wegen der "Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel" ermittelt, so ein Sprecher. Die Polizei sucht weitere Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer (04401) 93 50 entgegengenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.01.2023 | 06:30 Uhr