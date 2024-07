Mann in Achim erstochen - Mitbewohner stellt sich Polizei

Stand: 10.07.2024 15:33 Uhr

Ein 27-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend in einem Haus in Achim (Landkreis Verden) erstochen worden. Wie die Polizei mitteilte, hat der 37-jährige Mitbewohner die Tat gestanden.