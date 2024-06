Messerattacke in Quakenbrück: 35-Jährige außer Lebensgefahr Stand: 10.06.2024 17:11 Uhr Nach einem Messerangriff am Sonntag in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) ist eine 35 Jahre alte Frau inzwischen außer Lebensgefahr. Laut Polizei ist der mutmaßliche Täter tot.

Ermittler hätten bei der Fahndung bei der Durchsuchung an der nahe gelegenen Wohnanschrift den Leichnam des Mannes entdeckt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei ihm um den Ex-Partner der 35-Jährigen handeln. "Eine Fremdeinwirkung kann hierbei ausgeschlossen werden", hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück. Bei der umfangreichen Suche nach dem Täter hatte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber eingesetzt.

Zeugen finden Frau vor Wohnhaus

Das 35-jährige Opfer soll inzwischen außer Lebensgefahr sein. Die beiden Kinder der Frau, ein zehn Jahre altes Mädchen und ein drei Jahre alter Junge, die auch am Tatort waren, seien unverletzt geblieben und würden betreut, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Zeugen hatten die lebensgefährlich verletzte Frau am Sonntag gegen 11.50 Uhr vor einem Wohnhaus gefunden. Zunächst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über die Tat berichtet.

