Stand: 18.06.2024 10:36 Uhr Tötungsdelikt in Bremerhaven: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Die Polizei hat einen 27-jährigen Mann in Bremerhaven festgenommen. Er steht im Verdacht, einen 50-Jährigen in dessen Wohnung getötet zu haben. Nach Angaben der Polizei hatte es in der vergangenen Woche in der Nacht zu Donnerstag einen Streit zwischen den beiden Männern gegeben. Am Donnerstagnachmittag hatten ein Mitbewohner und der Arbeitgeber die Leiche des 50-Jährigen entdeckt und die Polizei alarmiert. Erste Ermittlungen führten den Angaben zufolge schnell zum Verdacht eines Tötungsdelikts. Die Beamten fahndeten nach dem 27-Jährigen und konnten ihn am Samstag in Bremerhaven festnehmen. Inzwischen sitzt er laut Polizei in Bremen in Untersuchungshaft. Wieso der 27-Jährige verdächtigt wird, wollte ein Polizeisprecher auf Nachfrage des NDR Niedersachsen nicht sagen. Auch Details zu der Tat nannte er nicht.

