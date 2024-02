Stand: 15.02.2024 09:43 Uhr Mann fällt Baum - und legt so den Zugverkehr komplett lahm

Missglückte Baumfällarbeiten haben am Samstag den Bahnverkehr zwischen Oldenburg und Bremen massiv beeinträchtigt. Ein 60-Jähriger hatte am Vormittag einen Baum auf einer an die Bahngleise angrenzenden Weide gefällt, so erste Erkenntnisse der Bundespolizei. Das teilten die Beamten am Montag mit. Der Baum fiel den Angaben zufolge auf einen Träger der Oberleitung und beschädigte ihn. "Weil die Gefahr bestand, dass die Oberleitung bei weiteren Zugfahrten reißen könnte, wurde der Bahnverkehr auf der Bahnstrecke daher eingestellt", hieß es. Die Strecke war zwischen 11 Uhr und 14.45 gesperrt. Bei 20 Zügen sei es insgesamt zu 613 Minuten Verspätung gekommen, neun Züge seien ausgefallen und bei sechs habe es Teilausfälle gegeben. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 60-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr