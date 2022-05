Stand: 29.05.2022 13:48 Uhr Männer in Ostfriesland bedrohen Gäste mit Schreckschusswaffe

Zwei Männer haben bei einer Feier im Landkreis Leer Gäste mit einer Schreckschusswaffe bedroht und drei Besuchende mit einem Teleskopschlagstock verletzt. Die beiden 19- und 21-Jährigen tauchten auf der privaten Feier am Sonnabend in Detern auf und bedrohten die Gäste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 46-Jährige verletzten sie mit dem Schlagstock am Kopf, einen 35-Jährigen und einen 16-Jährigen an der Hand. Die Polizei entdeckte die beiden mutmaßlichen Täter nach einer Fahndung in einer Wohnung und stellte die Waffen sicher. Der 19-Jährige leistete den Angaben zufolge Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Die Männer kamen in Gewahrsam.

