Stand: 08.11.2022 07:50 Uhr Männer geraten in Löningen in Streit: Ein Schwerverletzter

In Löningen im Landkreis Cloppenburg ist ein 29-Jähriger bei einem Streit mit zwei anderen Männern schwer verletzt worden. Mehrere Streifenwagen waren zu dem lautstarken Handgemenge am Montagabend gerufen worden, teilte die Polizei mit. Demnach waren drei Männer im Alter von 23 bis 38 Jahren an der Auseinandersetzung beteiligt. Unter ihnen war auch der 29-Jährige, der in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Details wollte die Polizei auf Anfrage zunächst nicht mitteilen. Sie ermittelt noch in dem Fall.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.11.2022 | 07:30 Uhr