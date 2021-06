Stand: 26.06.2021 15:02 Uhr MS "Oldenburg": Beide Schiffs-Hälften in Oldenburg vereint

Auch die zweite Hälfte des ehemaligen Fahrgastschiffes MS "Oldenburg" hat nun Oldenburg erreicht. Ein Schwertransport hatte zunächst am Donnerstag die erste Hälfte und am Freitag die zweite aus Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) über Land- und Autobahn transportiert. Das Schiff war für den Transport der Länge nach aufgeschnitten und in zwei Hälften geteilt worden. Die MS "Oldenburg" war lange Zeit als Ausflugsdampfer auf dem Zwischenahner Meer unterwegs. Der neue Besitzer will auf ihr im Oldenburger Hafen ein Restaurant eröffnen. Bald schon sollen beide Hälften zusammengefügt und verschweißt werden.

VIDEO: Schiff über Land Teil 2 - MS "Oldenburg" wieder vereint (1 Min)

Weitere Informationen 1 Min Nachtarbeit: Erste Hälfte der MS "Oldenburg" abtransportiert Das ausrangierte Passagierschiff wird nach Oldenburg transportiert. Die zweite Hälfte soll am Freitag folgen. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.06.2021 | 12:00 Uhr