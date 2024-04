Lkw mit Blumenerde kippt um - Fahrerin aus Kabine befreit Stand: 23.04.2024 12:28 Uhr Ein mit Blumenerde beladener Lkw ist am Dienstag auf der A1 zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Wildeshausen-West (Landkreis Oldenburg) umgekippt. Eine Sperrung ist wohl doch nicht erforderlich.

Nach Rücksprache mit dem Bergungsunternehmen sei für das Aufrichten und Abschleppen des Lastwagens eine halbseitige Sperrung ausreichend, wie die Polizei am Mittag mitteilte. In Richtung Bremen ist in dem betroffenen Bereich die rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr stockt auf rund vier Kilometern. Gegen 17 Uhr soll die Sperrung aufgehoben werden.

Verunglückter Lkw mit rund 24 Tonnen Blumenerde beladen

Bei dem Unfall am Morgen wurde laut Polizei niemand verletzt. Die 28-jährige Fahrerin war den Angaben zufolge gegen 6 Uhr mit dem Sattelschlepper nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der mit rund 24 Tonnen Blumenerde beladene Lkw sei daraufhin auf den Grünstreifen geraten und nach links auf die Fahrerseite umgekippt. Die Feuerwehr befreite die eingeschlossene Fahrerin mithilfe einer Leiter. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.04.2024 | 09:30 Uhr