Stand: 13.03.2023 12:56 Uhr Lkw fährt in Gruppe von Pferden - zwei Tiere sterben

In Twistringen im Landkreis Diepholz ist ein Lkw am frühen Montagmorgen in eine Gruppe entlaufener Pferde gefahren. Der 51-jährige Fahrer war auf der B51 in Richtung Bassum unterwegs, als drei Pferde direkt vor seinem Fahrzeug über die Fahrbahn liefen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Lkw erfasste zwei der Tiere, die so schwer verletzt wurden, dass sie von einem Tierarzt eingeschläfert werden mussten. Der Lkw-Fahrer blieb nach Angaben der Beamten unverletzt.

