Stand: 22.05.2024 12:13 Uhr Lkw-Unfall auf A1: Autobahn Richtung Osnabrück gesperrt

Die A1 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Richtung Osnabrück gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr am Mittwochmittag zeitweise auf sechs Kilometer Länge. Ein Lastkraftwagen war an einem Stauende auf einen weiteren Sattelzug aufgefahren. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Lastwagen am Stauende ist laut Polizei mit Gefahrgut beladen. Eine kleine Menge oxidierender Stoffe sei bei dem Unfall ausgetreten, hieß es. Die Feuerwehr habe die Lage im Griff. Die Umleitung führt ab dem Dreieck Stuhr über die A28 bis zum Kreuz Oldenburg-Ost und von dort über die A29 zum Dreieck Ahlhorner Heide. Wie lange die A1 gesperrt bleibt, ist laut Polizei noch unklar.

