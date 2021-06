Stand: 06.06.2021 09:00 Uhr Lkw-Fahrer mit 2,47 Promille auf Autobahn 1 gestoppt

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Sonnabend gegen 12.40 Uhr einen Sattelzug auf dem Parkplatz Delmetal an der Autobahn 1 kontrolliert. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 38-jährigen Sattelzugführers stellten die Beamten starke Ausfallerscheinungen fest. Ein mobiler Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Der Fahrer gab an, seit Mitternacht rund zwanzig Flaschen Bier getrunken zu haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Für das Verfahren musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro bezahlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.06.2021 | 10:00 Uhr